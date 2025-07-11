Языковая госполитика должна усилить русский в интернете и укрепить идентичность

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия видит результатом своей языковой госполитики усиление присутствия русского языка в интернете, а также укрепление общероссийской гражданской идентичности. Такие положения содержатся в утвержденных президентом РФ Владимиром Путиным Основах языковой госполитики.

"Реализация государственной языковой политики будет способствовать <...> укреплению общероссийской гражданской идентичности", - отмечается в разделе "Ожидаемые результаты".

Кроме того, планируется, что госполитика в сфере языка поможет "расширению присутствия русского языка и других языков Российской Федерации в сети "Интернет", а также поспособствует "повышению интереса к чтению и книге на русском языке у подрастающего поколения".