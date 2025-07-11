Власти России считают проблемой обеднение русского языка

В основах языковой госполитики указывается, что в этой сфере есть риски, угрозы и проблемы, связанные в том числе с усилением глобализации и "незавершенным процессом нормативно-правового регулирования языковых отношений"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Носители русского языка все чаще используют просторечные выражения, не соответствующие словарной норме. Власти видят в этой тенденции угрозу, следует из утвержденных Основ государственной языковой политики РФ.

Отмечается, что в сфере государственной языковой политики есть риски, угрозы и проблемы, связанные в том числе с усилением глобализации и "незавершенным процессом нормативно-правового регулирования языковых отношений".

Среди таких угроз указано "снижение в сферах официального общения уровня соответствия современной общественно-речевой практики утвержденным языковым нормам государственного языка Российской Федерации и государственных языков республик Российской Федерации".