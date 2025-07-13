Захарова: тема Украины была приоритетной на встрече Лаврова и Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Комментируя слова госсекретаря США, что по Украине предложили "новый подход", официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в вопросе нет интриги и это часть работы дипломатов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Тема Украины на прошедшей 10 июля в Куала-Лумпуре встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио была приоритетной. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Конечно, тема ситуации вокруг Украины была приоритетной", - отметила она.

Комментируя слова Рубио, что по Украине был предложен некий "новый подход", Захарова подчеркнула, что в данном вопросе нет интриги, это является частью работы дипломатов.