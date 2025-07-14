Песков: Голикова, Мурашко и Котяков примут участие в совещании у Путина в Кремле

На встрече будут подниматься "все аспекты социальной проблематики, социальных вопросов - это и демография и здравоохранение", отметил пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент России 14 июля проведет совещание на социальную тему в Кремле, в нем примут участие курирующая социальные вопросы вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

"Это совещание по социальным вопросам. Глава государства пригласил в Кремль курирующую [работу по социальным вопросам] вице-премьера Татьяну Голикову, министра здравоохранения Михаила Мурашко и главу Минтруда Антона Котякова", - рассказал он.

Песков подчеркнул, что на совещании будут подниматься "все аспекты социальной проблематики, социальных вопросов - это и демография и здравоохранение". Пресс-секретарь президента также уточнил, что, помимо социальных вопросов, будут обсуждаться и другие - те, которые поднимут участники мероприятия или сам Путин.

"Рассчитываем, что в течение часа-двух это совещание начнется", - добавил представитель Кремля. Он также рассказал и о других встречах - они будут непубличного характера.

11 июля Песков анонсировал совещание по вопросам здравоохранения и демографии. Глава государства уделяет большое внимание теме здравоохранения: 30 мая он провел такое совещание с Советом безопасности РФ, на котором обсуждал в том числе лекарственное обеспечение граждан. А 18 февраля Путин провел большое совещание по здравоохранению, на котором присутствовали все члены кабмина. В ходе совещания Голикова доложила президенту о результатах диспансеризации взрослых и детей в 2024 году.