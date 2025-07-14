Слуцкий: Трамп пытается балансировать между "партией войны" и умеренными

Заявление президента США больше похоже на маневры, отметил глава комитета Госдумы по международным делам

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объяснил возобновление поставок американского оружия Украине и ультиматумы в отношении России попыткой президента США Дональда Трампа балансировать между западными сторонниками продолжения военного конфликта и теми, кто настроен более умеренно.

Ранее американский лидер пригрозил ввести вторичные санкции в отношении РФ и ее торговых партнеров, если в течение примерно 50 дней не будет заключена сделка по Украине. Трамп также заявил, что поставки американского оружия Киеву будут включать в себя системы Patriot, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов.

"Заявление президента США больше похоже на маневры. Трамп пытается балансировать между западной партией войны и умеренными. Поэтому грозит кулаком из-за океана", - сказал Слуцкий в беседе с ТАСС.