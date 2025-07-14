Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Идея о возобновлении ракетных поставок киевскому режиму станет шагом назад, но не изменит ситуацию на фронте. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поставки американского оружия Киеву будут включать в себя системы Patriot, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов.

"Что касается идей о возобновлении ракетных поставок киевской хунте: это станет шагом назад, но не изменит кардинально ситуацию на фронте. Цели СВО будут достигнуты в любом случае - или переговорным путем, или на поле боя", - сказал Слуцкий.