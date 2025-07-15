Москва пока не получала сигналов по срокам третьего раунда, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Кремль в настоящее время затрудняется сказать, может ли каким-то образом повлиять на ход переговоров между Москвой и Киевом возможный уход Рустема Умерова с поста главы Минобороны Украины. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Трудно сказать. Я еще раз повторяю, мы пока не получаем сигналов по срокам третьего раунда, и трудно сказать, с чем это связано", - сказал Песков.

14 июля Владимир Зеленский заявил о планах, согласно которым украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ближайшие дни займет пост министра обороны, а действующего главу Минобороны Рустема Умерова, возглавляющего делегацию Киева на переговорах с Москвой, планируют отправить послом в США.