Ущерб понесут сами авторы таких санкционных войн, отметил глава МИД России

ТЯНЬЦЗИНЬ /Китай/, 15 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил пословицей "не рой другому яму" на планы Запада ввести новые антироссийские санкции. Министр добавил, что ущерб понесут сами авторы таких санкционных войн.

"У нас, знаете, такая есть пословица: "Не рой другому яму [- сам в нее упадешь]". А то, что санкции, которые сейчас ввел Европейский союз и которые готовятся вновь в Брюсселе, и в санкционную эту воронку пытаются затянуть и Соединенные Штаты, <...> все это, конечно, уже нанесло очень серьезный ущерб европейской экономике. Здравые и объективные европейские аналитики, экономисты, политологи признают, что ущерб несет прежде всего автор этой санкционной войны", - отметил Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине.

"Президент [США Дональд] Трамп очень конкретно объяснил, что расплачиваться за все это будет Европа", - добавил глава российского дипведомства.