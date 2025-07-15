Американские коллеги прекрасно знают позицию России, указал глава МИД РФ

ТЯНЬЦЗИНЬ /Китай/, 15 июля. /ТАСС/. Формат переговоров в Стамбуле не исчерпал себя. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наши американские коллеги прекрасно знают нашу позицию, мы говорили об этом. Насчет исчерпанности формата - он не исчерпан", - сказал глава российской дипломатии на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине.

"Они [киевский режим] пытались делать вид, что уровень нашей делегации не подходит, но вот уровень делегации Украины сейчас будет меняться. [Рустем] Умеров, бывший министр обороны едет к семье в Соединенные Штаты в качестве посла. Третий раунд переговоров, который мы предложили начать на неделе с 22 июня, до сих пор никак не упоминается в каких-либо украинских заявлениях, каких-либо советах, которые им дают западные кураторы. Вот теперь переговорщик еще уехал", - сказал он.

Второй раунд возобновленных прямых переговоров РФ и Украины прошел в Стамбуле 2 июня. Встреча продлилась чуть больше часа, делегации общались на русском языке. Стороны обменялись документами со своим видением аспектов урегулирования конфликта. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщал, что Россия передала меморандум из двух частей украинской стороне, также были достигнуты договоренности по обмену пленными, тяжелобольными и молодыми (до 25 лет) пленными.

Помимо этого, РФ и Украина договорились обменяться тяжелобольными и молодыми (до 25 лет) пленными по формату "всех на всех" - с каждой стороны не менее 1 000 человек. С российской стороны прозвучало конкретное предложение о прекращении огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта. Также, по информации Мединского, украинская сторона передала российской список из 339 детей, потерявших контакт с родителями.

Дата третьего раунда переговоров по сей день не назначена.