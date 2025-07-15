Речь идет об официальном отказе Тегерана от обладания ядерным оружием, отметил глава МИД России

ТЯНЬЦЗИНЬ /Китай/, 15 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на встрече с иранским коллегой Аббасом Арагчи он обсудил возможные мирные решения вокруг ядерной программы Тегерана. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине.

"Обсуждались реалистичные подходы к обеспечению развязки, которая была бы достигнуты мирным политико-дипломатическим путем при уважении тех решений, которые были приняты в Исламской Республике Иран давно", - сказал министр.

Он пояснил, что речь идет об официальном отказе Тегерана от обладания ядерным оружием. "Никаких доказательств обратного никто никогда не предъявил, включая инспекторов МАГАТЭ. И второй важнейший принцип - это неущемление законных прав Ирана, как и всех других неядерных членов МАГАТЭ и Договора о нераспространении ядерного оружия в том, что касается возможностей обогащения урана для энергетических целей", - пояснил Лавров.

"Вот это принципы, - продолжил глава МИД РФ. - Но то, как рассматриваются конкретные возможные ходы в этой связи, какие переговорные технические возможности здесь существуют, мы будем продолжать обсуждать с нашими друзьями".

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.