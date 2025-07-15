Глава МИД РФ также подчеркнул, что процесс постепенного отхода от доллара уже не остановить

ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Страны БРИКС ищут альтернативы расчетам в долларах именно для того, чтобы застраховать себя от произвола США, и этот процесс уже не остановить. При этом Россия и в данном ключе будет добиваться учета своих интересов и работать честно и открыто, как и подобает уважающей себя сильной и самостоятельной державе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о потенциале БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в борьбе с финансовыми угрозами Вашингтона на фоне заявлений американского лидера Дональда Трампа и его администрации.

"Поскольку из Вашингтона звучали конкретные угрозы в адрес БРИКС, что с БРИКС надо бороться, что БРИКС подрывает интересы Соединенных Штатов, скажу справедливости ради, что ранее президент [США Дональд] Трамп излагал несколько иную точку зрения", - напомнил Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине. По его словам, Трамп прямо говорил о непоправимом ущербе, который был нанесен доллару действиями администрации его предшественника Джо Байдена.

Лавров подчеркнул, что процесс постепенного отхода от доллара уже не остановить, и это подтверждается статистикой, наглядно показывающей, как сейчас выглядит доля доллара в мировой торговле. "Это не потому, что мы хотели убежать от доллара, - объяснил глава МИД. - Президент [России Владимир] Путин не раз это подчеркивал: это доллар решили использовать для наказания тех, чье поведение американцам кажется несоответствующим тем самым печально известным правилам, на которых они хотят держать весь миропорядок".

"Но если говорить серьезно про опасения, наша профессия - не опасаться, наша профессия - добиваться учета российских интересов, работать открыто, по-честному, на основе международного права, на основе согласованных принципов. Иначе уважающая себя, сильная, самостоятельная держава вести и не может", - резюмировал глава российской дипломатии.

Лавров выразил уверенность, что Трамп осознает справедливость своей собственной оценки действий Байдена и то, что именно в ответ на бесчинства предыдущей администрации США БРИКС и многие другие объединения "ищут альтернативные пути расчетов, которые не были бы завязаны на долларе и тем самым были бы застрахованы от произвола Вашингтона".

"И у нас есть, я еще раз хочу это подчеркнуть, все основания полагать, что входящие в БРИКС государства также являются суверенными и ценят это свое состояние в мировой системе", - добавил глава МИД РФ.