Это позволит сформировать общее политическое пространство, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Возможность постоянно проживающих в РФ граждан Белоруссии участвовать в российских муниципальных выборах следует распространить на региональный уровень, это поможет сформировать общее политическое пространство. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"Я на это рассчитываю, потому что всякое политическое пространство имеет свою логику, - сказал Затулин, отвечая на вопрос, стоит ли также дать возможность белорусам избираться в органы власти регионов РФ. - Я считаю абсолютно правильным принятое решение о том, чтобы граждане Белоруссии принимали участие в выборах в России. Это шаг на пути к созданию общего политического пространства. Причем шаг, который мы сделали вслед за Белоруссией".

Депутат обратил внимание, что в России и Белоруссии по-разному определяется муниципальный уровень власти, так как Белоруссия не является федерацией. В связи с этим белорусские выборы фактически равны региональным выборам в РФ. "Протокол, который сегодня мы ратифицировали, он как бы внешне выглядит как абсолютно транспарентный и соответствующий один другому, но по сути, если разбираться, все-таки остается перекос", - объяснил парламентарий.

Говоря о том, насколько опция будет пользоваться популярностью, Затулин отметил, что граждане Белоруссии, которые "обосновались в России всерьез", вполне могут воспользоваться новыми возможностями.

Ранее Госдума ратифицировала на пленарном заседании документ, согласно которому постоянно проживающие в РФ граждане Белоруссии получат право избирать российские органы местного самоуправления и избираться туда самим. Зеркальным образом норма будет действовать для россиян в Белоруссии.