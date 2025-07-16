Секретарь Совета безопасности РФ считает, что для Запада привычна эксплуатация чужих денег

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Евросоюз будет вынужден ответить за каждый украденный у России цент. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в интервью "Коммерсанту".

"В ЕС наивно полагают, что присвоение средств сойдет им с рук, и эти деньги останутся у них навсегда. Однако придет время, когда за каждый украденный цент им придется держать ответ. В целом для Запада кража и эксплуатация чужих средств - привычная практика. Так было, например, с ливийскими, сирийскими и афганскими деньгами", - отметил он.

Также Шойгу отметил, что страны НАТО увеличат военные расходы за счет урезания социальных программ, увеличения налогов и роста долгов.