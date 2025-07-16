Ни здание, ни сотрудники не пострадали, указали в российском диппредставительстве

КАИР, 16 июля. /Корр. ТАСС Анастасия Оляндэр/. Посольство России в Сирии функционирует в обычном режиме, удары Израиля по Дамаску не нанесли ему ущерба. Это ТАСС подтвердили в диппредставительстве.

"Посольство функционирует в штатном режиме. Ни оно, ни его сотрудники в ходе ударов Израиля не пострадали", - подчеркнули дипломаты.

16 июля Израиль нанес несколько авиаударов по Дамаску. Первый из них затронул район столицы, в котором расположен Генштаб ВС Сирии, а последующие - само здание Генштаба и, как утверждают СМИ, Президентский дворец. По последним данным сирийского Минздрава, в результате обстрелов погибли по меньшей мере 3 человека, еще 34 пострадали.

Со своей стороны израильская армия подтвердила бомбардировку сирийской столицы и связала ее с обострением обстановки на юге страны, где с 13 июля происходят столкновения с участием местных горцев-друзов, которых поддерживает Израиль.