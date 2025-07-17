Зампред Совбеза РФ отметил, что для западных элит независимая, сильная Россия всегда была исторической аномалией

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Запад фактически ведет против России полноценную войну с использованием спутниковых данных и пусками ракет. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС по случаю 80-летия "Потсдама".

Он отметил, что для западных элит независимая, сильная Россия всегда была исторической аномалией и очень убедительным опровержением их "цивилизационного превосходства".

"Происходящее сегодня - прокси-война, а по сути война полноценная (пуски западных ракет, информация со спутников и пр.), санкционные пакеты, громкие заявления о милитаризации Европы - очередная попытка разрушить ненавидимую Западом "историческую аномалию". Нашу страну - Россию", - указал Медведев.