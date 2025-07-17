Зампред Совбеза отметил, что демократизация это не просто выборы, а "восстановление правовых институтов, свободных медиа, партийной конкуренции, разделение ветвей власти"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Украине нужна демократизация, которая предполагает не просто возвращение выборов, а восстановление всех правовых институтов. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС по случаю 80-летия Потсдамской конференции.

"Демократизация - не просто выборы. Это восстановление правовых институтов, свободных медиа, партийной конкуренции, разделение ветвей власти. Если бы эти механизмы полноценно действовали на Украине, то ее история после 2014 года пошла бы по совершенно иному, гораздо более благоприятному пути", - указал он.

Медведев упомянул об этом в ответ на вопрос, насколько критерии трех "Д" (демилитаризации, денацификации и демократизации), сформулированные для Германии в "Потсдаме", сейчас применимы к Украине.