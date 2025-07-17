РФ опровергала их мнимое "цивилизационное превосходство", указал зампред Совета безопасности России

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сильная Россия всегда выглядела для элит Запада аномально, потому что опровергала их мнимое "цивилизационное превосходство". На это указал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС по случаю 80-летия Потсдамской конференции.

"Для западных элит независимая, сильная Россия всегда была исторической аномалией, - подчеркнул Медведев. - И очень убедительным опровержением их "цивилизационного превосходства".

Политик упомянул об этом, комментируя тот факт, что решения Потсдамской конференции были нарушены бывшими союзниками СССР по антигитлеровской коалиции.

Ровно 80 лет назад - 17 июля 1945 года - началась Потсдамская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании. Это была последняя конференция союзных держав, победивших во Второй мировой войне. Она заложила основы послевоенного мира. Были решены вопросы о новых границах в Европе, переустройстве Германии, ее долгах, демилитаризации и денацификации.