Россия выучила уроки "Потсдама", отметил зампред Совбеза РФ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Россия выучила уроки "Потсдама" и больше не испытывает иллюзий по поводу отношений с Западом. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС по случаю 80-летия Потсдамской конференции.

"Потсдам" - это урок о том, что отношения с Западом не должны строиться на иллюзиях. У него в крови до сих пор бродит не только вероломство, но и больное, сильно устаревшее представление о собственном превосходстве, - заметил политик. - Мы исторический урок "Потсдама" усвоили".

Медведев упомянул об этом, комментируя тот факт, что решения Потсдамской конференции были нарушены бывшими союзниками СССР по антигитлеровской коалиции.

Ровно 80 лет назад - 17 июля 1945 года - началась Потсдамская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании. Это была последняя конференция союзных держав, победивших во Второй мировой войне. Она заложила основы послевоенного мира. Были решены вопросы о новых границах в Европе, переустройстве Германии, ее долгах, демилитаризации и денацификации.