Москва вынуждена на это реагировать, заявил пресс-секретарь президента России, комментируя отключения мобильного интернета

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Действия и сущность киевского режима понятны, и они со временем не меняются. Москва вынуждена на это реагировать, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отключения мобильного интернета в российских регионах.

Представитель Кремля в свою очередь отметил, что эти ограничения оправданны, так как связаны с мерами безопасности. "Действия и сущность киевского режима понятны, они не меняются. Нужно принимать соответствующие меры", - сказал пресс-секретарь президента.

Песков ранее указывал на то, что киевский режим приобрел все характеристики террористического. Склонность к таким действиям, как удары по мирным объектам, оправдывает продолжение специальной военной операции, подчеркивал представитель Кремля.