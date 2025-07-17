День пройдет без каких-то крупных публичных мероприятий, анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет встречу с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин вернулся в Москву после поездки в Магнитогорск и работает в Кремле, день пройдет без каких-то крупных публичных мероприятий, анонсировал Песков.

"Из открытого сегодня у президента будет встреча с президентом Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым. Наши производители удобрений - это огромный сектор нашей экономики, критически важный и для нашего сельского хозяйства, экспортно ориентированный, играющий огромную роль в решении проблемы голода в мире, в помощи развивающимся странам. Будет о чем поговорить, будет о чем Гурьеву рассказать главе государства", - отметил представитель Кремля.

Другие внутренние встречи и совещания не будут носить публичного характера, добавил Песков.