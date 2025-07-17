Слуцкий: идея обмена останков советских воинов лежит за гранью морали

Согласно статье 243.4 УК РФ за уничтожение и осквернение воинских памятников на местах боевой славы предусматривается уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, напомнил лидер ЛДПР

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Предложение мэра Львова об обмене останков советских воинов-освободителей на пленных украинских боевиков выходит за рамки норм человеческой морали. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый сообщил о завершении эксгумационных работ на Холме Славы и о перезахоронении на другом кладбище останков 355 советских воинов, в том числе советского разведчика Николая Кузнецова. Он заявил, что мемориального комплекса больше не существует, и предложил обменять останки на украинских военных.

"Россия, безусловно, никогда не отказалась бы принять и достойно увековечить прах героев Великой Отечественной войны, отдавших жизни в борьбе с нацизмом. Вопрос в объявленной "цене". Сама идея "торговли мертвыми" за гранью всех норм человеческой морали. Хотя в случае с Садовым едва ли можно употребить слово "человечность", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Глава думского комитета напомнил, что согласно статье 243.4 УК РФ за уничтожение и осквернение воинских памятников на местах боевой славы предусматривается уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. "Но для львовского мэра необходимо предусмотреть набор отягчающих обстоятельств: кощунство и расчеловечивание. Уверен, его будет ждать гораздо более суровый суд - суд истории", - заключил депутат.