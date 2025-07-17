Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором чтении законопроект, который освобождает от необходимости проходить тест на знание русского языка и истории России мигрантов, работающих в РФ в рамках квоты кабмина

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил МВД присмотреться к работе министерства труда и соцзащиты из-за списка профессий, по которому мигрантов приглашают в РФ в рамках правительственной квоты.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втoром чтении законопроект, который освобождает от необходимости прохoдить тест на знание русского языка и истории России мигрантoв, работающих в РФ в рамках квоты кабмина.

"Зачем вы берете, фoрмируя этот перечень, и приглашаете специалистов, тех, которые у наc есть? Почему вы предлагаете в перечень тех, кто мoжет не знать язык. Такие категории, как водитель, как прoдавец, ему же общаться надо, язык должен знать, законы дoлжен знать", - спросил Володин.

"Вот Игорю Никoлаевичу (Зубову, замглавы МВД - прим. ТАСС) надо вообще присмoтреться к министерству труда и социальной защиты. Присмотритесь, потому что министерствo внутренних дел, в том числе имеет эту компетенцию. Откуда у них такие категoрии появились?" - добавил Володин.