Захарова сочла кощунством идею мэра Львова обменять останки советских воинов

Официальный представитель МИД РФ напомнила о том, что Холм Славы - это не просто захоронение советских солдат, там еще покоится прах 5 тыс. русских воинов, погибших в Галиции в годы Первой мировой войны

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Предложение мэра Львова обменять эксгумированные останки советских воинов с Холма Славы на украинских военнопленных является подтверждением финальной стадии нравственной деградации неонацистского киевского режима. Об этом заявила на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Официальный представитель дипведомства назвала кощунством и надругательством варварское разорение Холма Славы во Львове. "Совершенное киевским режимом во Львове это не просто акт вандализма, это - преступление против человечности, это - финальная стадия нравственной деградации неонацистского режима, который теперь торгует костями освободителей Европы от фашизма, - отметила она. - Предложение обменять останки 355 советских воинов, включая Героев Советского Союза Николая Кузнецова и Степана Путина, на украинских военнопленных - это не политика, не некая комбинация, это расчеловечивание в чистом виде или, лучше сказать, в грязном виде. Кости светских солдат, которые отдали жизни за освобождение Львова в 1944 году, превращены буквально в разменную монету".

Дипломат напомнила о том, что Холм Славы - это не просто захоронение советских солдат, там еще покоится прах 5 тыс. русских воинов, погибших в Галиции в годы Первой мировой войны. По ее словам, в 1915 году на открытие установленного там памятника собрались более 15 тысяч львовян. "Интересно, сколько их пришло сейчас посмотреть на ту вакханалию, которую творят нынешние бандеровские власти? Что ж, пусть сходят и пусть посмотрят, во что их превратили", - заметила она.

Захарова назвала циничными заявления властей Львова о неких разрешениях и наблюдениях специалистов за варварски проведенной эксгумацией. "Факты говорят иное, - подчеркнула она. - Останки выкапывали экскаваторами, прах героев смешивали с землей. На месте мемориала оставили руины и металлические элементы оград, а Вечный огонь отправили в псевдомузей "Территория террора" - кощунственное учреждение, где советских воинов-освободителей приравнивают к нацистам".