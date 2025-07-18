Станислав Шульцев подозревается в получении взятки

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" приостановила членство в партии зампреда правительства Новгородской области Станислава Шульцева, об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии. Ранее он был арестован в Москве по подозрению в получении взятки.

"В связи с поступившей информацией о возбуждении уголовного дела в отношении Станислава Шульцева, местный политический совет Великого Новгорода в соответствии с партийным уставом принял решение о приостановке его членства в партии "Единая Россия", - отмечается в сообщении.

В соответствии с уставом партии, также приостановлены полномочия Шульцева как члена регионального политсовета.

Заместитель председателя правительства Новгородской области Станислав Шульцев арестован по делу о получении особо крупной взятки. Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Шульцева на срок 1 месяц 30 суток. Суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты и обвиняемого об избрании в отношении Шульцева иной меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.