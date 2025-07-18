Путин поблагодарил Эрдогана за содействие переговорам РФ и Украины

Российский лидер также подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за то, что он готов и далее содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонной беседы.

"Путин поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность и далее содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров на стамбульской площадке", - говорится в сообщении.

Путин также подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

"Путин поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность и далее содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров на стамбульской площадке", - говорится в сообщении.

"При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта", - указали в Кремле.

Развитие двусторонних связей

Стороны также рассмотрели ряд актуальных вопросов дальнейшего развития двусторонних связей.

"Рассмотрен также ряд актуальных вопросов дальнейшего развития двусторонних связей. В частности, дана позитивная оценка состоявшегося 27 июня 2025 года заседания межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - говорится в тексте сообщения.

Лидеры двух стран условились оставаться в контакте по всем рассмотренным в ходе беседы вопросам.

"Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган условились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам", - сообщили в Кремле.