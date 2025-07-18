Лидеры России и Турции выразили обеспокоенность всплеском насилия в Сирии и подчеркнули важность стабилизации в стране путем диалога

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии. О содержании беседы сообщает пресс-служба Кремля.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по текущим событиям в ближневосточном регионе, включая обострение ситуации в Сирии", - сообщает российская сторона.

Стороны выразили обеспокоенность всплеском насилия в Сирии и подчеркнули важность стабилизации в стране путем диалога.

"Выразив глубокую обеспокоенность в связи с недавним всплеском насилия в этой стране, лидеры подчеркнули важность скорейшей стабилизации обстановки через диалог и укрепление национального согласия при соблюдении законных прав всех представителей многоконфессионального сирийского общества", - передает Кремль содержание разговора двух лидеров.

"С обеих сторон акцентирована необходимость уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии", - подчеркнуто в сообщении.