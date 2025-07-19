Зампредседателя Совета Федерации отметил, что за три дня до того политблок подпал под санкции Евросоюза

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев пожелал народу Молдавии вернуть себе независимость и суверенитет от собственных властей, Евросоюза и НАТО. С таким пожеланием он выступил в связи с тем, что Центризбирком Молдавии не допустил к выборам оппозиционный блок "Победа".

"А то, что за три дня до того политблок "Победа" был введен под санкции Евросоюза, как можно предположить и как нам объяснят, никоим образом не сказалось на этом решении. <...> Народу же Молдовы только одно пожелание - вернуть себе независимость и суверенитет. И от собственных властей, и от Евросоюза, и от НАТО", - написал Косачев в своем Telegram-канале.

Разумеется, решение принималось "независимо и суверенно", с иронией добавил сенатор. "И власть в Молдове независимая и суверенная. Только откровенное презрение Евросоюза к этому статусу мешает порадоваться за Молдову", - отметил Косачев.