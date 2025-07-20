Естественным рынком сбыта для республики всегда была Россия, подчеркнул Олег Озеров

КИШИНЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Разворот Молдавии в сторону ЕС и отказ от традиционных рынков на востоке не принес экономических выгод республике, рассказал в интервью ТАСС посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.

"Как только Молдавия выбрала вектор движения к ЕС, почему-то все социально-экономические показатели у нее стали ухудшаться. В чем причина? Почему ЕС, этот "цветущий сад", который расписывал [экс-глава дипломатии ЕС Жозеп] Боррель, не хочет брать продукцию Молдавии? Ответ очень прост: потому что эта продукция однотипна той, что производят страны ЕС - Испания, Португалия, Франция, Италия. Все производится там: и вина, и фрукты, и овощи", - отметил дипломат.

По его словам, естественным рынком сбыта для Молдавии всегда была Российская Федерация. "Однако переориентация на ЕС, по сути дела, привела к тому, что традиционные рынки на востоке, которые всегда были в распоряжении Молдавии, потеряны. А европейские рынки не приобретены, несмотря на все громогласные заявления", - сказал Озеров.

Дипломат привел в качестве примера поставки яблок, которые составляют важную статью молдавского экспорта. Если раньше Молдавия экспортировала до 220 тыс. тонн яблок, то сегодня эти объемы сократились в два раза. Широко анонсированная ЕС помощь Молдавии в сумме $1,9 млрд, как выяснилось, почти целиком состоит из кредитов, отметил он.

Молдавия постепенно потеряла российский рынок после подписания соглашения о создании свободной зоны с ЕС в 2014 году. По словам бывшего президента страны Игоря Додона, на переговорах с ЕС не принимались в расчет экономические интересы молдавских экспортеров, чей главный рынок сбыта был в России.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.