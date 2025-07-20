В течение последних лет в республике наблюдается "нашествие иностранных советников", отметил Олег Озеров

КИШИНЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Важные посты в госорганах Молдавии постепенно занимают представители западных стран, которые выступают побудителями конфликта между Кишиневом и Москвой. Такое мнение в интервью ТАСС высказал посол РФ в Кишиневе Олег Озеров, комментируя конфликт между двумя странами и высылку из Молдавии нескольких десятков российских дипломатов.

"Почему Кишинев пошел на эти меры, надо, наверное, спрашивать у них. Хотя мы видим, что в течение последних лет в Молдавии наблюдается просто нашествие иностранных советников, особенно граждан Румынии, которые начинают занимать важные государственные должности. Эти представители государств НАТО оказывают давление на выработку политики молдавского руководства на российском направлении. Все это ведет к крайне негативным последствиям в наших двусторонних отношениях", - сказал Озеров.

Он считает, что весь комплекс антироссийских мер, который был предпринят молдавским руководством за последние несколько лет, во многом был предпринят под давлением Брюсселя, стран НАТО.

Ранее практически во всех госорганах Молдавии были учреждены должности для иностранных консультантов, которые должны помогать гармонизации молдавского законодательства с ЕС. Представители финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций (НПО) были включены в состав Высшего совета безопасности, который имеет доступ к гостайне. Нацбанком Молдавии руководит бывший председатель сената Румынии Анка Драгу, а прокуратуру по борьбе с коррупцией до марта этого года возглавляла бывшая сотрудница Департамента по борьбе с коррупцией США Вероника Драгалин. Румынским гражданством обладают практически все члены правительства Молдавии и правящей Партии действия и солидарности, а также президент страны Майя Санду. Также можно сказать, что большая часть сегодняшних управленцев Молдавии - это выходцы из различных западных НПО.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.