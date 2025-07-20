Посол РФ: Бухарест принимает участие в расколе православной церкви в Молдавии

Олег Озеров отметил, что происходящее в республике повторяет события на Украине

КИШИНЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Бухарест принимает активное участие в расколе православной церкви в Молдавии, которая является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Об этом рассказал в интервью ТАСС посол РФ в Кишиневе Олег Озеров, комментируя притеснения священников со стороны прозападного правительства и румынской церкви.

"Все делается при покровительстве и поощрении Бухареста, который активно участвует в попытках раскола. Подчиняющаяся Румынии Бессарабская митрополия действует нахраписто, пытается перекупать священников, раскалывать православное общество в Молдавии", - сказал дипломат

По его словам, происходящее в Молдавии повторяет события на Украине. "Пока это не дает результатов, так как основная масса населения привержена Молдавской православной церкви. Однако попытки раскола продолжаются и носят все более агрессивный характер ", - отметил Озеров.

Православная церковь Молдавии была основана в 1813 году и сейчас насчитывает более 1,2 тыс. приходов (6 епархий). В 1992 году на территории страны появилось представительство самоуправляемой Румынской православной церкви, на регистрацию которой долго не соглашались опасавшиеся церковного раскола митрополия и правительство республики. В 2001 году Европейский суд по правам человека удовлетворил иск сторонников Бессарабской митрополии, власти вынуждены были ее зарегистрировать. Конфликт между двумя митрополиями в последнее время обострился в связи с событиями на Украине в 2023 году, когда Бессарабская митрополия призвала священников присоединяться в свои ряды. Обеспокоенность действиями священнослужителей соседней страны выразил митрополит Молдовы Владимир. Он провел совещание с настоятелями церквей и монастырей, по итогам которого был подтвержден действующий статус в качестве самоуправляемой части Русской православной церкви.