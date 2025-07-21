В РФ живет очень большая азербайджанская диаспора, напомнил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Подавляющее большинство представителей азербайджанской диаспоры в РФ - законопослушные граждане. Лишь нарушители закона преследуются, подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В России живет очень большая азербайджанская диаспора, - прокомментировал он напряженность в отношениях между Москвой и Баку. - Практически все представители азербайджанской диаспоры - это наши законопослушные граждане, которые пользуются здесь заслуженным уважением".

"Те граждане, которые нарушают законы, преследуются по закону", - заключил Песков.