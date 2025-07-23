Как только технически украинская сторона будет готова их принять, останки передадут с помощью Красного Креста, указал глава российской делегации

СТАМБУЛ, 23 июля. /ТАСС/. Россия предложила украинской стороне передать еще 3 тыс. тел военных ВСУ. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский по итогам третьего переговорного раунда с украинской стороной.

"Не определяя конкретных сроков, так как это связано с рядом технических моментов, наличием рефрижератора, специального автотранспорта на украинской стороне, но мы предложили Украине передать еще 3 000 тел погибших украинских военнослужащих", - сказал он.

"Как только технически украинская сторона будет готова их принять, останки погибших с помощью Красного Креста будут Украине переданы", - указал Мединский.