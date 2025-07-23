Парламентарий уточнил, что эта работа ведется

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Проработка полных и проверенных списков гражданских пленных и политзаключенных, находящихся на Украине, необходима для последующих обменов с Киевом, такая работа ведется. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

Как ранее сообщал ТАСС источник, Россия и Украина проведут обмены не только военными, но и гражданскими лицами. Такая договоренность достигнута во время третьего раунда переговоров в Стамбуле.

"Сейчас происходит то, за что мы боролись два года - продолжается процесс по возвращению гражданских пленных. Теперь, считаю, что как никогда важны верифицированные списки гражданских пленных и политзаключенных, отбывающих наказание на Украине. Мы должны сформировать их на основании обращений родственников (в Telegram депутата - прим. ТАСС) и анализа судебной системы Украины", - сказал он.

Ранее Кузнецов сообщал, что планируется создать верифицированные списки политзаключенных, находящихся в заключении на Украине за симпатию к России.

Как заявлял ТАСС подполковник, политический деятель, писатель Захар Прилепин, до 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных остаются в заключении на Украине. С 2022 года там открыто более 180 уголовных дел, значительная часть которых касается политически-мотивированных преследований, в том числе за пророссийскую позицию. Исследование проводила рабочая группа под руководством бывшего политзаключенного и журналиста Павла Волкова. Кузнецов курирует работу по возвращению с Украины гражданских в штабе Прилепина.