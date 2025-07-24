Есть отдельное закрытое распоряжение Владимира Зеленского этих лиц "не привлекать к ответственности за преступления против людей", указал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июля. /ТАСС/. Иностранные наемники в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) грабят, убивают и насилуют мирных жителей этого государства из-за указа Владимира Зеленского не привлекать их к ответственности. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Преступления, которые происходят на приграничных территориях они связаны с иностранными наемниками, которые грабят, насилуют, убивают местное население Украины. Они сегодня остаются безнаказанными, на них не действуют никакие законы Украины, потому что есть отдельное закрытое распоряжение [Владимира] Зеленского данных лиц не привлекать к ответственности за преступления против людей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, именно из-за безнаказанности иностранные наемники позволяют себе совершать преступления в отношении мирных жителей Украины.

Ранее в беседе с ТАСС депутат отмечал, что жители Сумской области рассказали российским бойцам, освобождающим населенные пункты, о мародерстве, грабежах и изнасилованиях со стороны иностранных наемников в рядах ВСУ. Бойцы ВС РФ оказали людям необходимую помощь, в том числе поделились едой и медикаментами.