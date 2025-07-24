Матвиенко считает, что Россия готова к продолжению контактов с США

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия готова к продолжению диалога и контактов с США, они, безусловно, будут продолжаться. Об этом на пресс-конференции заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы заинтересованы в том, чтобы нас не только слушали, но и слышали. Слышали наши аргументы, слышали первопричины произошедшего кризиса на Украине. Но для этого нужно время, для этого нужно терпение. И мы со своей стороны готовы к продолжению таких контактов, такого диалога. Уверена, что они, безусловно, будут продолжаться", - сказала Матвиенко.