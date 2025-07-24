Матвиенко: встреча Путина и Трампа рано или поздно состоится

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа необходима и рано или поздно состоится, поскольку есть предметная основа для переговоров глав государств, а телефонные разговоры и письменное общение не могут заменить личного контакта. Об этом на пресс-конференции заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я считаю, что такая встреча была бы очень важной и необходимой, ведь никакие телефонные переговоры, никакой обмен письмами, обращениями не заменит личного общения, личного контакта - что называется, глаза в глаза. Это первое. Второе, от российско-американских отношений, договоренностей зависит и стабильность в мире, и безопасность, и развитие мировой экономики, и решение вопросов глобальных, региональных и иных конфликтов. То есть субстантивная часть для этих переговоров существует, и в мире понимают, что от решений России и Соединенных Штатов Америки очень многое зависит. <...> Думаю, что рано или поздно такая встреча, безусловно, состоится", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что любая встреча глав России и США как государств с крупнейшим ядерным арсеналом, имеющих огромное влияние, в принципе рассматривается в мире как "историческая, с очень серьезными выводами, результатами и последствиями", поэтому подготовка таких встреч занимает, как правило, долгое время, а главное, требует воли обеих сторон.

"Надо определить субстантив, надо серьезно подготовиться, это требует времени. Иногда, если есть острая необходимость, можно уложиться в месяц при подготовке такой встречи. Но по более широкому кругу вопросов на это требуется больше времени", - подчеркнула спикер Совета Федерации.