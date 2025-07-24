Захарова: мракобесие режима Зеленского превзошло все антиутопии

На брифинге дипломат прокомментировала предписание Госслужбы по этнополитике и свободе совести Украины об устранении до 18 августа "нарушения законодательства о свободе совести и религиозных организаций". "У вас еще не свобода совести? Будьте добры, освободите. Ведь это превосходит по степени мракобесия любые утопии и антиутопии. Это невероятно, но это реальность сегодняшней Украины", - считает Захарова.

"Как бы ни старался режим Зеленского расправиться, нанести поражение уже православию, с каноническим православием, которое имеет тысячелетнюю историю, у него такое не выйдет и не пройдет", - убеждена дипломат. "Да, можно захватить храм, можно захватить и Лавру, можно разрушить намоленную церковь, но завладеть душами верующих нельзя. Вот это у него не получится точно", - подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Дипломат обратила внимание на название украинской Госслужбы по этнополитике и свободе совести. По ее мнению, в нем содержится "просто реально прямой отсыл к Третьему рейху, исходя из того, чем они (Госслужба - прим. ТАСС) занимаются". Захарова также выразила удивление по поводу результатов "псевдоисследования о "признаках аффилированности Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ) с Русской православной церковью (РПЦ)". "Исследования засвидетельствовали, что и РПЦ, и Украинская православная церковь поклоняются одним и тем же святыням? На этом основании сделаны выводы, что чтят одних и тех же святых, читают одни и те же молитвы?" - задалась вопросами официальный представитель МИД РФ. Сами предписания Госслужбы по этнополитике и свободе совести она назвала "настоящим нацизмом с фашизмом", поскольку проявляется "стремление силой выбить отказ от того, что является для человека святым и правдивым".

Свобода от совести

По словам Захаровой, выполнить предписания "нереально, поскольку Украинская православная церковь получила предложение о невозможном - самочинно переписать устав Украинской православной церкви или даже устав Русской православной церкви, другие решения ее церковных властей". Дипломат предположила, что "это прекрасно понимают и в Госслужбе Украины по этнополитике и свободе совести, но настроены категорично", так как "им денег за это дают, много денег".

"Они являются инструментом изничтожения православия, по сути, христианства на территории Украины. И нет сомнений, что так называемые специалисты по свободе совести, выполняя заказ Банковый, а, соответственно, заказ Запада, пойдут до конца и будут через суд добиваться полной ликвидации УПЦ с последующей передачей ее собственности так называемым раскольником из пресловутой, но абсолютно не имеющей отношения к каноническому православию, к православной самозваной церкви Украины", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ. Она заметила, что в "Госслужбе по этнополитике и свободе совести Украины уже составили список организаций, связанных с Киевской митрополией, в который вошли епархии, монастыри, храмы и другие объекты Украинской православной церкви". "Всем им посылается сигнал отмежевывать от нее. Иначе они будут запрещены. Как вам такая свобода совести? Это не свобода совести, это свобода от совести", - уверена Захарова.