Матвиенко: Путин заполнит президентскую квоту сенаторов, когда посчитает нужным

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Возможность президента РФ Владимира Путина делегировать сенаторов в СФ по своей квоте является правом, а не обязанностью, он может ей воспользоваться тогда, когда посчитает нужным. Об этом на пресс-конференции заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В соответствии с Конституцией президенту дано такое право, но это не обязанность, это его право. Когда президент посчитает необходимым воспользоваться этим правом, он об этом скажет сам", - сказала она, отвечая на вопрос о том, когда президент может делегировать сенаторов в СФ по своей квоте.

Матвиенко отметила, что эта тема в ее контактах с президентом не обсуждается. "Потому что ни спешки никакой нет, ни такой необходимости. Наверное, президент выберет то правильное время, когда он по президентской квоте станет направлять сенаторов в Совет Федерации", - подытожила она.