Посольство РФ в Камбодже находится в постоянном контакте с властями страны и внимательно отслеживает развитие обстановки

ХАНОЙ, 24 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Камбодже призвало россиян отказаться от посещения районов на границе с Таиландом, затронутых обострившимся 24 июля пограничным конфликтом двух стран. Об этом говорится в заявлении российской дипломатической миссии, размещенном в ее официальном Telegram-канале.

"Посольство находится в постоянном контакте с компетентными властями Камбоджи и внимательно отслеживает развитие обстановки. На данный момент информации о нахождении росграждан в зоне боевых действий нет. Посольство призывает соотечественников отказаться от посещения приграничных районов, затронутых конфликтом", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили ТАСС, что в Камбодже могут находиться "несколько десятков российских туристов".

Обострение пограничного конфликта

Отношения Камбоджи и Таиланда продолжают ухудшаться после произошедшего 28 мая вооруженного инцидента, в ходе которого тайские солдаты открыли огонь по камбоджийскому военному посту в деревне Течо Морокот района Фонг на спорной территории, расположенной между камбоджийской провинцией Прэахвихеар и таиландской провинцией Убонратчатхани.

2 июня Камбоджа объявила о намерении передать для юридического урегулирования доставшийся двум странам в наследство со время французского колониального правления в Индокитае спор по демаркации границы в четырех приграничных районах - Мамбей, а также вокруг храмов Тамоантхом, Тамоантауч и Такрабей - в Международный суд ООН. Таиланд с таким решением Камбоджи не согласился и в одностороннем порядке закрыл со своей стороны все пограничные переходы на совместной границе, вынудив Пномпень пойти на аналогичный ответный шаг.