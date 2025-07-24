Президент Узбекистана выразил глубокие соболезнования семьям погибших

ТАШКЕНТ, 24 июля. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с крушением самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Амурской области. Об этом сообщило Национальное информационное агентство Узбекистана (УзА).

По его информации, Мирзиёев направил телеграмму президенту РФ со словами соболезнования. Он также выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

24 июля пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды в Амурской области. По различным данным, на борту находились от 46 до 49 человек, включая экипаж. Все находившиеся на борту погибли, подтвердили в СК РФ. Обломки самолета обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды, на месте крушения работают спасатели. В связи с авиакатастрофой в Амурской области введен режим ЧС и объявлен трехдневный траур. Возбуждено уголовное дело.