Эксперт Кашин: эскалация между Таиландом и Камбоджей не станет затяжной войной

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ счел, что конфликт через короткое время сойдет на нет, но останутся последствия, поскольку понижен уровень дипломатических представительств

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Нынешняя эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей не перерастет в полноценную войну. Такое мнение выразил ТАСС директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

"У них были стычки в прошлом в районе спорной границы. Обычно такие конфликты довольно быстро между ними гасятся. В этот раз он несколько более крупный, применена авиация со стороны Таиланда, - сказал аналитик. - Все же я бы предположил, что этот конфликт через короткое время сойдет на нет, но останутся последствия, поскольку понижен уровень дипломатических представительств, послы отозваны и так далее".

Кашин обратил внимание, что в прошлом при подобных конфликтах Таиланд и Камбоджа приходили к урегулированию в достаточно короткие сроки.