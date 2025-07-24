Премьер-министр Армении также передал соболезнования родным и близких погибших

ЕРЕВАН, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму, выразив соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета АН-24 и гибелью граждан в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

"Уважаемый Владимир Владимирович, примите мои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью пассажиров гражданского самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавшего по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям, потерявшим родных в результате крушения самолета", - говорится в телеграмме.