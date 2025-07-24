Никарагуа выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Амурской области

Сопрезиденты Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили послание солидарности российскому лидеру Владимиру Путину

ГАВАНА, 24 июля. /ТАСС/. Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили послание солидарности президенту РФ Владимиру Путину, в котором выразили соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе в Амурской области.

"Мы узнали о трагедии, унесшей жизни 48 человек, которые находились на борту самолета Ан-24, произошедшей на Дальнем Востоке вашей страны", - говорится в послании, его текст опубликовал местный портал El 19 digital. "Примите наши солидарность и поддержку", - отмечается в документе, в котором содержится просьба передать соболезнования родственникам и друзьям погибших.