Другой целью Владимира Зеленского была консолидация власти в его руках, указал эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский законом о НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) пытался устранить конкурентов, сосредоточить власть в своих руках и ликвидировать специализированные структуры. Такое мнение ТАСС высказал эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.

"В плоскости решения внутриполитических проблем Команда Зеленского сейчас преследует три цели. Первое - устранение любых потенциальных конкурентов, набирающих политическую мощь или популярность - так было с Валерием Залужным, Алексеем Арестовичем, сейчас исключению из СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины - прим. ТАСС) подвергся руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов и так далее", - сказал Новик. в качестве второй цели эксперт указал консолидацию власти Зеленского в своих руках и его офиса.

По его словам, третьей целью является уничтожение специализированных структур, через официальную деятельность которых конкурентные внутренние и внешние политические силы могут повлиять на ситуацию в стране.

Вершина пирамиды

"НАБУ и САП были созданы в 2015 году в ходе масштабных реформ, проводившихся в Украине с целью встраивания ее в западные стандарты борьбы с коррупцией. Основная цель структур - противодействие коррупционным и другим уголовным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами и представляющим угрозу национальной безопасности. Они расследуют дела, в которые вовлечены госслужащие категории "А". Антикоррупционные бюро, формально независимые от государственных органов, были созданы в большинстве стран Восточной Европы", - пояснил эксперт.

По его словам, украинские антикоррупционные структуры находятся под четким методическим руководством ЕС и фондов, близких к Демократической партии США. "Механизм работы позволяет им вмешиваться во внутренние дела государств и угрожать расследованиями политическим деятелям и чиновниками, которые оказались нежелательными для влиятельных зарубежных игроков. Эти структуры в той или иной степени консолидировали компромат против власти и являлись негласным антикоррупционным рупором. По стечению обстоятельств, ситуация с НАБУ и САП стала вершиной пирамиды недовольных действиями Зеленского и его ближайшей команды в лице руководителя офиса <...> А. Ермака, его заместителей и премьер-министра Юлии Свириденко", - сказал Новик.

Ситуация с НАБУ и САП

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев за решение в отношении НАБУ и САП раскритиковали и на Западе. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно законопроекту, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.