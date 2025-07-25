Представители либеральной "евроэлитки" нагнетают общую военную ситуацию, чтобы сохранить позиции во власти, заявил глава комитета Госдумы по международным делам

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Великобритания продолжит поддерживать киевский режим и пытаться сорвать российско-украинские переговоры, чтобы сохранить свои позиции во власти. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя заявления британского премьер-министра Кира Стармера о "непоколебимой поддержке" Украины, несмотря на происходящие в стране протесты.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, который фактически ликвидировал независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. Это вызвало протесты в Киеве и других крупных городах страны. При этом Стармер и канцлер ФРГ Фридрих месте все равно заявили о готовности помогать Киеву.

"Все это имеет свое объяснение: различными провокациями Великобритания, заключив предварительно антироссийский альянс с Германией, пытается снова сорвать мирные переговоры по украинскому урегулированию. Представители либеральной "евроэлитки" нагнетают общую военную ситуацию, чтобы сохранить, прежде всего, свои позиции во власти", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Глава думского комитета признал, что Брюссель "формально запросил у Зеленского объяснения и выразил обеспокоенность" по поводу ситуации с антикоррупционными органами. "Однако официальный представитель ЕК Гийом Мерсье еще ранее заявлял, что нарастающий внутриукраинский политический кризис на военную помощь Банковой не повлияет", - добавили депутат.

Он подчеркнул, что евроястребы буду продолжать использовать Зеленского в своем "геополитическом походе на Россию". По мнению Слуцкого, на это должны соответствующим образом отреагировать США, которые призывают РФ и Украину продолжить переговоры. "Призывать нужно, в первую очередь, Киев - не затягивать, а реально взаимодействовать. А также Брюссель, Берлин и Лондон - отойти и не мешать", - резюмировал парламентарий.