Глава движения "Другая Украина" подчеркнул, что правительство является нелегитимным, так как создано в результате незаконных действий власти

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Действия Владимира Зеленского по формированию нового правительства подпадают под ряд статей Уголовного кодекса Украины. Об этом заявил в интервью ТАСС глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"В действиях высших должностных лиц Украины, включая Зеленского, содержатся признаки уголовных правонарушений, предусмотренных частью первой статьи 109 Уголовного кодекса Украины - "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", заключавшиеся в захвате исполнительной власти в государстве в результате неконституционного функционирования коалиции депутатских фракций в Верховной раде Украины (фракции политической партии "Слуга народа"), неконституционном внесении кандидатуры на назначение премьер-министра Украины; частью второй статьи 344 Уголовного кодекса Украины - "Вмешательство в деятельность государственного деятеля", что повлекло незаконное прекращение полномочий правительства и формирование нового нелегитимного кабинета министров Украины", - отметил он.

Медведчук подчеркнул, что правительство является нелегитимным, так как создано в результате незаконных действий власти. "Процедура отставки правительства и назначение ее нового состава произошла с нарушением Конституции и законов Украины и является, по сути, сговором высших должностных лиц государства и народных депутатов Украины с целью продолжения захвата государственной власти и в неконституционный способ осуществить назначение премьер-министра Украины и формирование правительства", - добавил он.

Как обратил внимание глава движения "Другая Украина", в нарушение конституции страны 14 июля 2025 года Зеленский в своем официальном телеграм-канале сообщил, что он "предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины". "15 июля 2025 года на официальном телеграм-канале [Дениса] Шмыгаля была обнародована фотокопия заявления о его отставке с должности премьер-министра Украины. Заявление Шмыгаля датировано 15 июля 2025 года, то есть днем позже, когда Зеленский официально сообщил Свириденко о предложении возглавить правительство. Данные обстоятельства свидетельствуют, что составление и обнародование заявления об отставке премьер-министра Украины Шмыгаля было обусловлено незаконным влиянием Зеленского с использованием им служебного положения на исполнительную ветвь власти (статья 6 Конституции Украины), в результате которого Шмыгаль был вынужден заявить об отставке", - указал Медведчук.

"При этом результаты голосования за назначение, в частности, премьер-министра Украины, показывают, что фракция политической партии "Слуга народа", с формальным количеством народных депутатов 231 (имеющая права коалиции депутатских фракций), поддержала такое назначение всего лишь 201 голосом, что удостоверяет отсутствие в Верховной раде парламентского большинства правоспособного на формирование правительства", - резюмировал он.

Полный текст интервью будет опубликован в 9:00 мск.