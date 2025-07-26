При этом интересы народа преступно попирают, отметил глава движения "Другая Украина"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. "Хозяева" Владимира Зеленского поставили перед ним задачу передать основные активы Украины Соединенным Штатам Америки. Об этом в интервью ТАСС заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Перед Зеленским стоит задача передачи всех основных активов страны, кому бы они сейчас не принадлежали, американским хозяевам. Интересы украинского народа при такой политике преступно попираются. Сегодня украинцы проливают кровь за то, чтобы быть в своей стране вторым сортом граждан, обслугой для западных хозяев", - сказал Медведчук.

Политик, отвечая на вопрос о новом украинском правительстве, отметил, что прежнее должно было обеспечить вечную войну для Украины. "Зеленский неоднократно говорил о "Большом Израиле", который должен был нести дестабилизацию для России. Никто не скрывал, что создается агрессивное государство для террора в пользу коллективного Запада, который [в свою очередь] это государство-террориста обязуется содержать", - подчеркнул он.

Однако, по словам Медведчука, ситуация изменилась, поскольку "новый президент США Дональд Трамп отказался от содержания режима Зеленского, но не от общей схемы государства-террориста". "В то же время Трамп отказался от финансирования Украины и перекладывает ее на Европу, желая заработать на поставках оружия, - заметил он. - То есть если ранее Зеленский ездил в Вашингтон за деньгами, то теперь он должен привозить деньги и активы, чтобы не лишиться президентского кресла. Теперь деньги, которые он добудет Европе, он должен платить США за вооружения".

В связи с этим, как отметил Медведчук, если говорить о коррупции, то в этой области новое украинское правительство - "профессионалы высшей пробы", а если говорить о государственном управлении, то "это самое непрофессиональное правительство в истории Украины". "С каждым новым украинским правительством растет коррупционный профессионализм и падает управленческий. Невозможно долгое время красть и управлять одновременно, коррупционеры рано или поздно теряют власть, управлять нечем - руки заняты. Нынешнему правительству будет еще тяжелее - нужно будет красть не только для себя, но и для США. Сама система таких отношений не предполагает стабильности, все закончится крахом", - резюмировал он.

Полный текст интервью будет опубликован в 9:00 мск.