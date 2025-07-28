После разговора французский президент стал делать публичные заявления о том, что на Россию надо надавить, чтобы она немедленно согласилась на прекращение огня без всяких условий

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 28 июля. /ТАСС/. Толку от телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона оказалось мало из-за последующих публичных заявлений французского лидера. На это указал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Территория смыслов".

Министр обратил внимание, что Путин не раз говорил, что РФ "открыта для диалога с любой другой страной, в том числе и европейскими".

"Вот президент Макрон позвонил нашему президенту, он тут же взял трубку. Правда, я не хочу раскрывать секреты общения, но толку от этого разговора было, прямо скажем, мало, хотя бы потому, что потом президент Макрон стал делать публичные заявления о том, что на Россию надо надавить, чтобы она немедленно согласилась на прекращение огня без всяких условий", - заметил Лавров.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что подобный тезис французский президент огласил не в первый раз: когда такие слова прозвучали впервые и его спросили о том, прекратит ли Париж "поставлять оружие Украине, он ответил, что нет, так как прекращение должно быть без всяких условий".

Президенты РФ и Франции 1 июля переговорили по телефону впервые почти за три года.