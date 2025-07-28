Он ожидается в начале второй половины дня, указал пресс-секретарь президента

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин может провести сегодня во второй половине дня международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В начале второй половины дня мы ожидаем международный телефонный разговор", - сказал он.

Путин активно поддерживает дипломатические контакты в том числе и по телефону. Недавно российский лидер обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом украинское регулирование, двусторонние отношения между Анкарой и Москвой, а также региональные и глобальные вопросы. До этого Путин также обсуждал украинский конфликт с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.