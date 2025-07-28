Песков: наработок по возможной встрече Путина и Трампа в Турции нет

Речь идет о политической воле турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, указал пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Конкретные наработки по организации встречи в Турции президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сейчас отсутствуют. Речь идет о политической воле турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока есть политическая воля, которая была заявлена президентом Турции, но каких-то наработок конкретных тоже нет", - заметил представитель Кремля.

Эрдоган сообщал 25 июля о планах поговорить по телефону с Путиным и Трампом о возможности их встречи по Украине в Стамбуле.